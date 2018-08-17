Следователи проводят проверку по факту избиения школьницы в Верхней Салде

13:59 | 19.08.2018

yarcube.ru

В Верхней Салде проводится доследственная проверка по факту избиения 15-летней школьницы. В социальных сетях опубликована видеозапись, где девочка избивает свою ровесницу.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, по предварительным данным, инцидент произошел 15 августа. В ведомстве также уточнили, что в ходе проверки предстоит установить причины и обстоятельства конфликта, опросить участников инцидента и выяснить степень тяжести вреда здоровью пострадавшей.



По итогам данной проверки будет принято процессуальное решение.