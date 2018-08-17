Со следующей недели в Екатеринбурге будет закрыто движение по нескольким улицам

11:28 | 19.08.2018

s.om1.ru

На следующей неделе в Екатеринбурге будет закрыто движение на нескольких улицах. Ограничения продлятся в среднем до начала сентября.



Так, в связи с реконструкцией моста через реку Исеть, с 19 по 30 августа будет закрыт перекресток улиц Бориса Ельцина и Челюскинцев. А с 21 августа закроют сразу несколько участков: на улице Чкалова в районе здания № 73а на улице Шаумяна (организован объезд по Шаумяна, Иркутской и Депутатской), на участке в районе дома № 15 на улице Вилонова, в районе дома № 75 на улице Фрунзе (организован объезд по Серова, Щорса, Сурикова и Фурманова).



Также в связи с проведением ремонта трамвайных путей с 24 по 27 августа будет закрыто движение по перекрёстку Гурзуфской и Радищева.