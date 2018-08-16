Свердловчанин пропал в Ростовской области

19:21 | 18.08.2018

Фото из личного архива родителей Эдуарда

Уже месяц в Ростовской области разыскивают 22-летнего Эдуарда Галина, который на машине уехал путешествовать на юг России. Вот уже 30 дней молодой человек не выходит на связь с родными.



Отец Эдуарда Галина рассказал, что сын за несколько месяцев объехал почти всю Россию. 12 июля он перестал выходить на связь. Известно, что в это время парень находился в станице Кущевской Краснодарского края. Его родителям предоставили доступ к камерам видеонаблюдения, и они узнали его машину. Тогда она стояла в Новошахтинске.



Рост парня — 187 сантиметров. Телосложение среднее. Глаза и волосы молодого человека — тёмные. Путешествует по стране на своей «Ладе-Приоре» с номерами К357КН 45 регион.



Все, кто видел Эдуарда Галина, могут сообщать по номерам 8908-576-78-61 (мама), 8951-818-82-83 (папа) или в полицию по номеру 02.