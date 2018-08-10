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14:19 | 17.08.2018
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До октября на Уктусе перекрыли две улицы
Ограничения связаны со строительством коммунальных сетей.
© «Вечерние Ведомости»
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