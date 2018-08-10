До октября на Уктусе перекрыли две улицы

14:19 | 17.08.2018

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С 17 августа до 1 октября в Екатеринбурге перекрыто движение транспорта по переулку Широкому (от Щербакова до Мраморской) и по улице Гастелло (от переулка Широкого до Каслинского).



Ограничения связаны со строительством коммунальных сетей.