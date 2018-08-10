Екатеринбуржцев приглашают пострелять из оружия времен ВОВ

12:58 | 17.08.2018

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25-26 августа в Екатеринбурге, на полигоне Свердловский, все желающие смогут пострелять из оружия времен Великой Отечественной войны: трехлинейной винтовки Мосина и пистолета-пулемета Шпагина (ППШ). Мероприятие пройдет в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018».



Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, добраться до полигона можно на бесплатных автобусах. Они будут отправляться каждый час от штаба ЦВО, ТЦ «Академический и ТЦ «Дирижабль».



Также на полигоне будет представлена расширенная выставка образцов вооружения и военной техники, выступление танковых и мотострелковых подразделений, парашютисты совершат прыжки на точность приземления. Здесь же будут работать полевые кухни и торговые точки «Военторга».