Фильмы о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 покажут в Каннах

12:00 | 17.08.2018

vniiplem.ru

На Каннском фестивале кино и документалистики (Corporate Media & TV Awards 2018), который пройдет 26–27 сентября, будут представлены видеоролики о российской заявке на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.



— Чего обычно не хватает подобным мероприятиям? Эмоционального вовлечения зрителя. В этом мы увидели главную цель — не просто дать рациональную информацию о нашей заявке в формате презентационных видео, а создать ощущение сопричастности. Обратиться к каждому зрителю, принимающему решение. Дать ему почувствовать, что мы разговариваем именно с ним. Была реализована идея, в которой все четыре видео объединены в одну концепцию «To be continued». Такое единство подчеркнуто сквозными персонажами, которые появляются во всех роликах, голосом за кадром и музыкальной темой, — рассказал генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Александр Чернов.



Напомним, что за право проведения ЭКСПО Екатеринбург соперничает с Осакой и Баку. Победитель станет известен в ноябре этого года на Генассамблее МБВ.