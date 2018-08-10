На остановке в Екатеринбурге автомобиль сбил двух человек

Сегодня утром в районе Южного автовокзала в Екатеринбурге произошло ДТП. Сначала столкнулись два автомобиля, затем один из водителей сдал назад и заехал на остановку. В результате пострадали два человека: один получил травму головы, другой – травму ноги. Им оказывают медицинскую помощь.