Налоговики пытаются обанкротить лакокрасочный завод на Урале

11:18 | 17.08.2018

http://pravdaurfo.ru

Налоговая инспекция пытается обанкротить уральское предприятие по производству и продаже лакокрасочной продукции – ЗАО «Бобровский экспериментальный завод». Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Свердловской области. Сумма исковых требований составляет 922,6 тысячи рублей. Завод был основан в 2000 году. Предприятие занимается выпуском гидроизоляционных материалов, эмали, краски, грунтовки, лаков и растворителей.