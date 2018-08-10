Полиция ищет пострадавших от действий грабителя в Екатеринбурге (ФОТО)

Полиция ищет пострадавших от действий предполагаемого грабителя, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.28-летнего жителя Тюменской области задержали 13 августа. Он признался, что вечером 12 августа украл у пенсионерки сумку с телефоном, деньгами, документами и продуктами. Преступление было совершено в районе дома № 10а на улице Надеждинской. Ущерб составил около 4,5 тысячи рублей.Как рассказал сам задержанный, в июле он отправился из Тюмени в Волгоград, но в пути потратил все деньги и не добрался до конечного пункта, с 20 июля он находился в Екатеринбурге и жил в районе одного из городских пляжей.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы.Полиция проверяет задержанного на причастность к другим преступлениям. Пострадавшие могут обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 8 (963) 4448295 (уголовный розыск), 294-14-94 (дежурная часть).