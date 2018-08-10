На Урале в пятый раз пройдет форум высотного строительства

14:22 | 16.08.2018

avto.goodfon.ru

С 5 по 7 декабря 2018 года в Екатеринбурге, на площадке выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», пройдет пятый международный форум высотного строительства 100+ Forum Russia. Ожидается, что участие в нем примут более семи тысяч человек из России, Италии, Великобритании, Китая, Казахстана, США, Испании, Японии, Мексики, Южной Кореи.



100+ Forum Russia — это конгресс, посвященный проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения.



В частности, в рамках мероприятия будут организованы туры на уникальные объекты Екатеринбурга.