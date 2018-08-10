Свердловская область вошла в десятку лидеров по производству молока в России

13:24 | 16.08.2018

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

Как сообщает департамент информационной политики региона, Свердловская область вошла в десятку лидеров по валовому производству сырого молока в России и занимает на сегодняшний день восьмое место.



С начала текущего года сельхозпредприятиями области было произведено 341,2 тысячи тонн сырого молока, что на 4 % превышает показатели 2017 года, рассказали в министерстве АПК и продовольствия.



Напомним, что молочное животноводство в Свердловской области является одним из наиболее динамично развивающихся направлений агропромышленного комплекса. Последние два года компания Danone, один из крупнейших производителей кисломолочных продуктов, детского и лечебного питания в мире, признает уральское молоко самым качественным и безопасным в России. Кстати, Свердловская область стала первым и пока единственным регионом России, в котором удалось полностью ликвидировать лейкоз животных.



В 2017 году Свердловская область заняла третье место среди субъектов Российской Федерации по приросту производства молока, а по валовому производству молока в общественном секторе — восьмое место, такие данные приводит Министерство сельского хозяйства России.