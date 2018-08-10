Свердловское правительство создаст управляющую компанию будущего туристического кластера «Гора Белая»

11:36 | 16.08.2018

Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловское правительство приняло решение о создании автономной некоммерческой организации «Управляющая компания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая». Это позволит перевести реализацию проекта в практическую плоскость, считает губернатор Евгений Куйвашев. Между правительством региона и управляющей компанией будет заключено соглашение о взаимодействии.



Напомним, что 17 июля депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили законопроект, направленный на создание туристического кластера «Гора Белая», который разместится на территории от поселка Черноисточинск до Усть-Утки (в 40 км от Нижнего Тагила). На горнолыжном курорте должны появиться новые спуски, подъемники, гостиница, спортивная площадка, а также тематический парк развлечений по мотивам «горнозаводской цивилизации». Срок реализации - 2023 год.