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11:36 | 16.08.2018
Департамент информационной политики Свердловской области
Свердловское правительство создаст управляющую компанию будущего туристического кластера «Гора Белая»
Напомним, что 17 июля депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили законопроект, направленный на создание туристического кластера «Гора Белая», который разместится на территории от поселка Черноисточинск до Усть-Утки (в 40 км от Нижнего Тагила). На горнолыжном курорте должны появиться новые спуски, подъемники, гостиница, спортивная площадка, а также тематический парк развлечений по мотивам «горнозаводской цивилизации». Срок реализации - 2023 год.
© «Вечерние Ведомости»
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