Самолет Москва — Сеул совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

09:35 | 16.08.2018

goodfon.ru

Сегодня ночью в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку самолет Москва — Сеул. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров — гражданина Южной Кореи.



По информации СМИ, на земле мужчину ждали медики. С предварительным диагнозом «инсульт» его увезли в одну из городских больниц.