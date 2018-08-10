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09:12 | 16.08.2018
пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
В Краснотурьинске произошло обрушение в шахте. Один человек погиб
Трагедия произошла вчера около 22:20 на глубине 250 метров в 10 км от Краснотурьинска, рядом с поселком Воронцовка. По предварительной информации, обрушился пласт горной породы, в результате чего один рабочий (1984 года рождения) погиб на месте, второй получил телесные повреждения.
«Выжившему пострадавшему оказана медицинская помощь, от госпитализации в медицинское учреждение он отказался. Степень тяжести полученных травм устанавливается. В настоящее время людей, отрезанных завалом, нет. Технологическое производство на шахте не нарушено», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сейчас устанавливаются лица, ответственные за соблюдение техники безопасности на шахте. По предварительной информации, шахта относится к ОАО «Богословское рудоуправление».
© «Вечерние Ведомости»
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