В Краснотурьинске произошло обрушение в шахте. Один человек погиб

09:12 | 16.08.2018

пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Следственные органы и прокуратура проводят проверки по факту гибели рабочего на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске.



Трагедия произошла вчера около 22:20 на глубине 250 метров в 10 км от Краснотурьинска, рядом с поселком Воронцовка. По предварительной информации, обрушился пласт горной породы, в результате чего один рабочий (1984 года рождения) погиб на месте, второй получил телесные повреждения.



«Выжившему пострадавшему оказана медицинская помощь, от госпитализации в медицинское учреждение он отказался. Степень тяжести полученных травм устанавливается. В настоящее время людей, отрезанных завалом, нет. Технологическое производство на шахте не нарушено», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Сейчас устанавливаются лица, ответственные за соблюдение техники безопасности на шахте. По предварительной информации, шахта относится к ОАО «Богословское рудоуправление».