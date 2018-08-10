В Екатеринбурге приставы опечатали здание рынка на овощебазе, работавшее без разрешения на эксплуатацию

В Екатеринбурге судебные приставы опечатали здание рынка на улице Завокзальной. Здание является объектом незавершенного строительства, его владелец не получил разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.«Указанное здание является местом повышенной опасности для граждан. Однако в нарушение всех правил владелец организации сдал в аренду первый этаж строящегося здания для осуществления предпринимательской деятельности», - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.В настоящее время арендаторы покинули помещение, объект опечатан до получения соответствующего разрешения.