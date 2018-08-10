14:40 | 14.08.2018

nat-geo.ru

В Екатеринбурге закрыли цех по производству шашлыка ООО «Шашлыкян и Шампуридзе», расположенный по адресу улица Декабристов, 32, литера А.



Роспотребнадзор провел административное расследование и выявил в цехе многочисленные нарушения.



Так, проверяющим не смогли представить документы, подтверждающие качество и безопасность используемого сырья, на продукции отсутствовала маркировка, на предприятии нарушались нормы складирования, товарного соседства, хранения инвентаря, мытья посуды, набор помещений не соответствовал мощности организации и другое.



По итогам проверки в отношении ООО «Шашлыкян и Шампуридзе» составлен протокол об административном правонарушении. Суд принял решение приостановить деятельность цеха на 45 суток.