Назначена дата заседания Свердловского облсуда по иску Армена Карапетяна к Заксобранию

14:33 | 14.08.2018

Свердловский областной суд назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы по иску экс-депутата Армена Карапетяна к Законодательному собранию о лишении его полномочий. Заседание пройдет 6 сентября в 11:00.



Рассматривать жалобу будет судья Максим Старков, который специализируется на избирательном праве. Так, в июне 2018 года Максим Старков отказал в удовлетворении иска екатеринбуржцу Валерию Андрееву, который требовал признать недействующим областной закон о переводе Екатеринбурга на конкурсную схему избрания главы. В августе 2017 года Старков признал незаконным решение думы Богдановича о внесении изменений в положение о проведении конкурса по выборам главы городского округа.



Напомним, что 8 июня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отказал Армену Карапетяну в удовлетворении его искового заявления к парламенту. Он пытался оспорить решение коллег о досрочном прекращении его полномочий из-за нарушений в декларации о доходах. Вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Карапетяна (официально они истекают в 2021 году) Заксобрание по представлению мандатной комиссии рассматривало по требованию прокуратуры Свердловской области.