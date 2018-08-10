На юге Свердловской области ожидаются сильные дожди и град

14:16 | 14.08.2018

mestozagovora.ru

Свердловчан предупреждают об ухудшении погодных условий. Во второй половине дня 14 августа и днем 15 августа местами на юге Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и град, возможно усиление ветра до 25 м/с. На севере области прогнозируется высокая пожарная опасность — 4-й класс горимости леса по региональной шкале.



ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах. Телефон круглосуточной дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-6306.