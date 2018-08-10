У Екатеринбурга появилось три новых почетных гражданина

11:53 | 14.08.2018

ntv.ru

Звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» получили хоккеист Павел Дацюк, гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Их кандидатуры одобрила специальная комиссия. Церемония присвоения звания состоится 16 августа.



Ежегодно в канун Дня города обладателями почетного статуса становятся один или несколько заслуженных людей.