Вокруг Екатеринбурга собираются построить заводы по переработке мусора

09:58 | 14.08.2018

vlg-media.ru

Вокруг Екатеринбурга планируется построить несколько мусороперерабатывающих заводов, об этом в эфире программы «Открытая студия» рассказал заместитель главы администрации по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков. По его словам, заводы не будут архитектурно отличаться от современных зданий и не будут пахнуть.



- На Широкой Речке завод уже существует, он показал свою эффективность. Мы вовлекаем обратно до 60% отходов, а по европейским меркам возможно до 80%. Но для этого вокруг Екатеринбурга должны стоять пять таких заводов, - сказал Андрей Корюков.



Заводы планируется построить в городах-спутниках Екатеринбурга. Так, один из них может появиться в поселке Первомайском в Березовском.