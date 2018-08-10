При пожаре в общежитии на Восточной погиб один человек

16:20 | 13.08.2018

Инцидент Екатеринбург

При пожаре в общежитии Уральского оптико-механического завода им. Яламова на улице Восточной погиб один человек. Его тело обнаружено в комнате на третьем этаже. Еще 10 человек обратились за медицинской помощью, сообщили в Управлении здравоохранения Екатеринбурга.



Напомним, что информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 11:35. Из здания по лестничным маршам эвакуировали 91 человека, еще 23 человека спасены с помощью автолестницы.



Площадь пожара составила 40 кв. м. Повреждены две комнаты на третьем этаже. В тушении было задействовано 20 единиц техники, 50 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.