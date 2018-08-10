Свердловским чиновникам подлатают крышу

11:51 | 13.08.2018

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Кровлю здания № 111 на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге, где расположено Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, региональный Минстрой, Управление капитального строительства, представительство МИД России в уральской столице, капитально отремонтируют. Максимальная цена госконтракта составит 4,496 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



Также будет проведен капитальный ремонт кровли здания на Большакова, 105, где находится Министерство социальной политики Свердловской области. Начальная (максимальная) цена госконтракта по этому объекту составляет 3,956 миллиона рублей. Аукцион состоится 20 августа.