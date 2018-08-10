В Каменске-Уральском в магазине мужчина зарезал двух человек

11:42 | 13.08.2018

В Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек в магазине «Пятерочка» по адресу Октябрьская, 41а.



Как сообщает KU66.Ru, мужчина зарезал двух человек и скрылся. Его приметы установлены: рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, одет в черные штаны и куртку, сверху белую, снизу красную. О местонахождении подозреваемого просьба сообщать по телефону 8 (343) 358-71-61 и 02.



По предварительной информации, убийство совершено на фоне внезапно возникшей личной неприязни. KU66.Ru располагает информацией, что погибшими были девушки.