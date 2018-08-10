Завтра в Екатеринбурге перекроют два участка дорог

Завтра, 14 августа, в Екатеринбурге перекроют движение транспорта по улице Серова в районе дома № 103 по улице Фурманова. Ограничения связаны с ремонтом на магистральной тепловой сети. Участок будет закрыт до 21 августа.Также с 14 августа до 7 сентября будет перекрыто движение по улице Обувщиков в районе дома № 63. Причина – строительство трубопровода холодного водоснабжения и водоотведения.Фото: Яндекс. Карты