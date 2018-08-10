Вынесен приговор членам преступной группы, грабившей женщин на парковках гипермаркетов в Екатеринбурге

10:19 | 13.08.2018

kazanreporter.ru

В Екатеринбурге вынесли приговор членам преступной группы, совершавшей ограбления женщин на парковках гипермаркетов: Дмитрию Воворасу 1986 года рождения и Ивану Маслову 1993 года рождения.



Установлено, что 14 и 28 апреля 2016 года Иван Маслов и его неустановленный подельник похитили дамские сумки с имуществом и личными документами на парковках у торговых центров, расположенных по адресам: проспект Космонавтов, 2, и дублер Сибирского тракта, 21. Сумма ущерба составила порядка 550 тысяч рублей.



«Для совершения преступления налётчики использовали автомобиль чёрного цвета с тонированными стеклами без государственных регистрационных знаков. При этом их роли были чётко распределены. Неизвестный парковал свой автомобиль рядом с машиной потерпевшей, Маслов, открыв переднюю пассажирскую дверь автомобиля жертвы, открыто похищал её имущество, после чего нападавшие скрывались с места преступления на автомашине», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Кроме того, 29 июня 2017 года Иван Маслов, Дмитрий Воворас и еще один неустановленный участник преступной группы совершили разбойное нападение на офис ООО «Велес» (Сибирский тракт, 57д). Злоумышленники были вооружены предметом, похожим на пистолет. Угрожая расправой двум сотрудникам организации — супружеской паре, — преступники избили их, но денег не нашли и скрылись.



В итоге Иван Маслов получил 10 лет в колонии строгого режима, Дмитрий Воворас — 8 лет строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.



В отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу отмечают, что разработку группы и оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу. 30 октября 2017 года при их непосредственном участии в ходе спецоперации при поддержке бойцов Росгвардии мужчины и были задержаны. Впоследствии оконченное расследование уголовного дела с неопровержимой доказательной базой органами следствия городского УМВД было передано в районный суд столицы Среднего Урала для рассмотрения по существу.