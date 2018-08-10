Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорели два автомобиля

09:28 | 13.08.2018

За минувшую ночь от огня в Екатеринбурге пострадали два автомобиля.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, в два часа ночи поступила информация о возгорании «Лады Калины» на улице Новгородцевой. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В тушении были задействованы две единицы техники, восемь человек личного состава. Машина сгорела.



Также на улице Трубачева загорелся автомобиль Opel Astra. Сообщение о пожаре поступило в четвертом часу ночи. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Повреждены моторный отсек и салон. В тушении пожара были задействованы одна единица техники, пять человек личного состава.