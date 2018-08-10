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09:11 | 13.08.2018
Фото: ИА «Ночные новости»
Минувшей ночью в микрорайоне Компрессорного завода горело общежитие. Есть пострадавшие
Как рассказывают очевидцы, горели комнаты на первом этаже здания, подъезд был сильно задымлён, выйти было практически невозможно. Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись.
Ещё до прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам и через окна были эвакуированы 20 человек.
Позже звеном газодымозащитной службы были спасены 5 человек. 2 человека были выведены с помощью масок «самоспасатель» по лестничным маршам, ещё троих человек, двух женщин со второго этажа и мужчину с третьего, пришлось эвакуировать по трехколенной лестнице.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 00:31. В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники и 22 человека личного состава. В 00:47 огонь был локализован, в 00:52 ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02:35.
В пожаре пострадали два человека и были доставлены в находящуюся неподалёку от места пожара ГКБ № 36. Один из пострадавших был доставлен в ожоговое отделение, а вторая (женщина)— в травматологическое. Женщина сломала кости таза при падении с третьего этажа.
В результате пожара в здании общежития на площади 30 кв. м. выгорели 5 комнат расположенные на 1-ом этаже муниципального 3-х этажного дома. Причину возгорания будут выяснять специалисты МЧС.
© «Вечерние Ведомости»
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