На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге сгорели два частных дома

Вечером 11 августа, около 23:00 на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге загорелись два частных жилых дома.К месту возгорания выехали 5 единиц техники и 20 человек личного состава подразделений МЧС.Как сообщил заместитель начальника службы пожаротушения екатеринбургского гарнизона Антон Зинчук, по прибытию подразделений МЧС к месту пожара было установлено, что горят два отселённых частных жилых дома и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 600 кв. м.При тушении огня в одном из домов произошла разгерметизация газового трубопровода. Чтобы не произошло взрыва, подача газа была прекращена специалистами газовой службы.В результате пожара огнём были сильно повреждены дома № 196 и 198 на проспекте Космонавтов и полностью уничтожены надворные постройки.Стоит отметить, что сгоревшие дома входят в число тех, которые будут снесены в связи со строительством трамвайной линии в Верхнюю Пышму и в настоящее время в них никто не проживал.