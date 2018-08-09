Мисс Екатеринбург стала уроженка Краснотурьинска

10:16 | 11.08.2018

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Накануне в Екатеринбурге состоялся финал традиционного ежегодного конкурса «Мисс Екатеринбург». Имя победительницы назвал глава городской администрации Александр Якоб. Мисс Екатеринбурга стала уроженка Краснотурьинска Арина Верина, выступавшая под номером 11.



Корону Вериной передала мисс Екатеринбург-2017 Анастасия Каунова. На вручении короны победительницы сити-менеджер уральской столицы был настолько окрылён, что не сдержался от бурных комплиментов.



«Городской конкурс красоты по традиции феерично открывает празднование дня города. Я бы хотел поблагодарить девушек-участниц за сегодняшнюю победу. Это ваш вечер, вы все героини. Публика наслаждалась, участницы — трудились. Вспомнил наш слоган — „Выбирай наше, местное“. Девушки самые красивые, ведущий, Андрей Рожков, самый лучший. Я в шаге от того, чтобы прочитать лекцию о местном самоуправлении», — заявил Александр Якоб.



Мисс Екатеринбург-2018 Арине Вериной 20 лет, она уроженка Краснотурьинска. По данным наших коллег из газеты «Вечерний Краснотурьинск», девушка переехала в Екатеринбург 4 года назад. Тогда она поступила в колледж искусств и культуры в уральской столице, по окончании которого стала хореографом. Сейчас она работает в группе поддержки ХК «Автомобилист».



Главный приз победительницы конкурса в этом году – автомобиль «Лада Гранта».