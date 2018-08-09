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10:16 | 11.08.2018
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Мисс Екатеринбург стала уроженка Краснотурьинска
Корону Вериной передала мисс Екатеринбург-2017 Анастасия Каунова. На вручении короны победительницы сити-менеджер уральской столицы был настолько окрылён, что не сдержался от бурных комплиментов.
«Городской конкурс красоты по традиции феерично открывает празднование дня города. Я бы хотел поблагодарить девушек-участниц за сегодняшнюю победу. Это ваш вечер, вы все героини. Публика наслаждалась, участницы — трудились. Вспомнил наш слоган — „Выбирай наше, местное“. Девушки самые красивые, ведущий, Андрей Рожков, самый лучший. Я в шаге от того, чтобы прочитать лекцию о местном самоуправлении», — заявил Александр Якоб.
Мисс Екатеринбург-2018 Арине Вериной 20 лет, она уроженка Краснотурьинска. По данным наших коллег из газеты «Вечерний Краснотурьинск», девушка переехала в Екатеринбург 4 года назад. Тогда она поступила в колледж искусств и культуры в уральской столице, по окончании которого стала хореографом. Сейчас она работает в группе поддержки ХК «Автомобилист».
Главный приз победительницы конкурса в этом году – автомобиль «Лада Гранта».
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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