3400 тонн арбузов завезли в Екатеринбург

18:19 | 10.08.2018

За период с июня 2018 года по настоящее время на территорию Екатеринбурга поступило 3399 тонн арбузов, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области. Больше всего арбузов на Средний Урал привезли из Казахстана — 2142 тонны. Из Оренбургской области — 857,45 тонны, из Краснодарского края — 230 тонн. Остальная продукция поступила из Астраханской и Волгоградской областей.



Как отмечают в Россельхознадзоре, арбузы прошли карантинный фитосанитарный контроль.



Арбузов могло быть и больше, если бы не дорожная авария в ночь с 8 на 9 августа. Тогда на улице Свердлова в посёлке Большой Исток, расположенном практически на въезде в Екатеринбург со стороны Челябинского тракта, «улёгся» на бок КамАЗ с фурой, гружённый арбузами. Часть арбузов, рассыпавшихся по округе, ушла на столы местного населения.