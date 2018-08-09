В Екатеринбурге в микрорайоне Академический накануне Дня строителя погиб рабочий

15:44 | 10.08.2018

Очевидцы, соцсети

Сегодня, 10 августа, около полудня, в Екатеринбурге в микрорайоне Академический, на проспекте Сахарова, накануне Дня строителя при работах по обшивке стен здания композитными материалами на высоте 10-го этажа произошёл обрыв троса строительной люльки. В результате ЧП рабочий, молодой человек, находившийся в люльке, после падения с высоты погиб на месте происшествия.



На место трагедии приехала полиция, ведётся осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.



Как сообщили корреспонденту veved.ru в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 4 в 13:07. Личность погибшего установлена, в настоящее время собираются все необходимые материалы для передачи в органы Следственного комитета.