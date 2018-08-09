В свердловских лесах не зарегистрировано ни одного пожара

12:10 | 10.08.2018

С начала пожароопасного сезона в Свердловской области ликвидировано 343 лесных пожара площадью 5604 гектара, сообщает региональный Департамент лесного хозяйства. При этом по состоянию на сегодняшний день возгораний не зарегистрировано.



97 % всех лесных пожаров были оперативно потушены в течение суток. Основную площадь лесные пожары в Свердловской области прошли весной, в период с 14 по 25 мая. В этот промежуток времени возникали крупные лесные пожары, которые распространялись в результате сильных ветров.



По состоянию на сегодняшний день возгораний не зарегистрировано. Тем не менее мониторинг лесных территорий Свердловской области осуществляется в полную силу, в том числе в режиме реального времени при помощи 63 видеокамер, установленных на вышках сотовой связи.



На территории 14 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, действует особый противопожарный режим, предусматривающий дополнительные требования пожарной безопасности в лесах, в том числе ограничение посещения лесов гражданами.