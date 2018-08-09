Определено новое место для строительства соборной мечети в Екатеринбурге

10:02 | 10.08.2018

Фото: my-travels.club

В Екатеринбурге определена территория под строительство соборной мечети. По словам заместителя председателя Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Свердловской области» Наиля Шаймарданова, в соответствии с новым предложением, поступившим от руководства региона, строительство мечети планируется на участке площадью около 10 га недалеко от Верх-Исетского пруда. По планам сторон, передача земли под строительство должна состояться в ноябре 2018 года. Инвестором строительства мечети выступит Духовное управление мусульман Российской Федерации.



«Рядом жилой массив, детский сад, небольшой парк, который нам предлагают взять под патронаж, так как он немного запущен. Мы не возражаем. После передачи начнется этап согласования проекта, оформления необходимой документации, надеемся, что строительство начнется через полгода или год», — цитирует слова Наиля Шаймарданова ТАСС.



В свою очередь министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков пояснил, что для строительства соборной мечети было предложено несколько вариантов, на сегодняшний день выбран один и сейчас он согласовывается с диаспорой.



«Были предложены несколько вариантов для строительства. Сегодня мы остановились на одной из площадок, она согласовывается с диаспорой. Думаю, что когда мы выработаем совместное решение, то будет принято решение о передислокации на данную территорию», — сказал министр строительства.