На уральской трассе «Лада» влетела в «ГАЗель» с лодками

Сегодня днем, 9 августа, на 46-м км федеральной автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган на территории Белоярского района произошло ДТП с участием грузовой «ГАЗели» с прицепом, которая перевозила моторные лодки. В дорожно-транспортном происшествии есть пострадавшие.Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области, 23-летний водитель, управляя автомашиной «Лада-Ларгус», двигаясь со стороны г. Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга, допустил выезд на встречку, где совершил столкновение с «ГАЗелью» под управлением 28-летнего мужчины.В результате происшествия пострадали оба водителя, они госпитализированы в ЦГБ № 36 города Екатеринбурга. Водитель автомашины «Лада-Ларгус» находится в бессознательном состоянии, у него диагностированы сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма, у водителя «ГАЗели» — СГМ, ЗЧМТ, перелом грудной клетки и перелом правого коленного сустава.