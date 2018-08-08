Инспекторы ГИБДД выйдут на массовую «охоту» пьяных свердловчан

16:45 | 9.08.2018

ГИБДД Свердловской области проанонсировало проведение крупномасштабных рейдовых мероприятий во всех городах региона в ближайшие выходные дни, 11 и 12 августа. Количество инспекторов на дорогах увеличится уже в пятницу, 10 числа.



Мероприятия, которые будут проводиться в формате «стоп-контроля» с массовой остановкой проезжающих водителей, направлено на пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД.



Так, с начала 2018 года на территории Свердловской области сотрудники ГИБДД выявили уже более 11 тысяч водителей, среди которых 8070 граждан управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 2498 отказались от прохождения освидетельствования и 1313 водителей, в отношении которых были направлены материалы для возбуждения уголовного дела по ст.264.1 УК РФ по факту повторного управления в состоянии опьянения.



В Госавтоинспекции отмечают, что с начала 2018 года на территории области по вине водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, произошло 141 ДТП, в которых погибли 48 человек и 213 получили травмы различной степени тяжести.



Также напомним, что сообщить о пьяном водителе в дежурную часть УГИБДД Свердловской области можно по номеру телефона 8(343)269-77-00.