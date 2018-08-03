В Свердловской области вновь объявлено штормовое предупреждение

21:01 | 6.08.2018

1tulatv.ru

Синоптики сообщили жителям Свердловской области об очередном штормовом предупреждении. Сегодня вечером и во вторник, 7 августа, в горных районах региона ожидаются сильные дожди.



В связи с непогодой, в ГУ МЧС по Свердловской области советуют отменить отдых на природе и у воды, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, а в жилых домах и квартирах следует закрыть окна и балконные двери.



Напомним, что в случае возникновения ЧС необходимо обратиться в пожарно-спасательную службу МЧС России — 101.