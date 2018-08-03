В начале недели Свердловскую область атакуют дожди

12:25 | 5.08.2018

scoopnest.com

Начало рабочей недели в Свердловской области будет ознаменовано дождливой и ветреной погодой, при этом температура воздуха будет не выше 26 градусов со знаком плюс.



В понедельник и вторник, 6 и 7 августа, синоптики обещают умеренные дожди, возможна гроза. Температура воздуха днем составит +21..+26 градусов. Ветер — западный.



А сегодня, 5 августа, возможны небольшие дожди и гроза. Ветер подует с юго-востока. Температура воздуха днем +18..+23 градуса.