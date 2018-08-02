Михалкова всё-таки прошла. Звезда «Уральских пельменей» может стать депутатом думы Екатеринбурга

20:42 | 3.08.2018

Express-novosti.ru

Сегодня екатеринбургский избирком зарегистрировал звезду шоу «Уральские пельмени» Юлию Михалкову в качестве кандидата в депутаты городской думы. Об этом сообщил председатель горизбиркома Илья Захаров.



По его словам, Михалкова зарегистрирована в качестве самовыдвиженца. Она будет баллотироваться по округу № 9, где основную конкуренцию ей составит действующий депутат гордумы от «Единой России» Елена Дерягина.



Согласно данным горизбиркома, только 10 % из зарегистрированных являются самовыдвиженцами. Всего заявления приняты у 115 кандидатов.