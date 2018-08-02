В Свердловской области ураган разрушил деревья и выбил стёкла из балконов

20:23 | 3.08.2018

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Сегодня посреди дня на Средний Урал обрушился ураган. Небо затянулось в считаные минуты. От циклона пострадали в основном областные города.

Больше всего досталось Нижнему Тагилу и Невьянску — там ветер выбил остекление из балконов жилых домов.



«Я работаю в фирме по установке балконов, нам позвонили и сказали, что вышибло ветром балкон. Улетела одна створка, и четыре стекла разбило. Вырвало весь верх с одной стороны», — рассказал очевидец Максим Шутов.



Наведя «порядок» в области, стихия переместилась и в столицу Урала. Здесь ветер ронял деревья. Как минимум два из них упали на машины. Это случилось на улицах Мельковской и Белинского.



«Через северные районы Свердловской области в направлении Сургута перемещается циклон. Атмосферный фронт, связанный с этим циклоном, опускается на юг, вызывая кратковременные дожди, грозы», — объяснила Галина Шепоренко, главный синоптик Свердловской области.



К утру субботы, по прогнозам специалистов, фронт должен будет уйти в Челябинскую область — на Южный Урал. После этого ливни и грозы прекратятся, но вместо них в наш регион поступит довольно холодный воздух. А пока спасатели регионального ГУ МЧС напоминают правила поведения во время урагана.



Нужно ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, не совершать походы и прогулки в лесной зоне. Во время грозы не пользоваться мобильными телефонами и электроприборами. Если непогода застала вас на улице — держаться как можно дальше от лёгких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев.



Если же вы двигаетесь по дороге, то укройтесь на автозаправке или в придорожном кафе.