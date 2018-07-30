В екатеринбургских школах учебный год начнется в субботу

15:25 | 1.08.2018

Учебный год в екатеринбургских школах начнется по расписанию, 1 сентября, несмотря на то, что дата выпала на субботу. Переносить День знаний на понедельник не будут, сообщили в департаменте образования городской администрации.



1 сентября в школах уральской столицы по традиции пройдут линейки и классные часы.