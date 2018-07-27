По Екатеринбургу курсирует экспериментальный трамвай без кондуктора

19:29 | 31.07.2018

photo.tramvaj.ru

В Екатеринбурге начал курсировать трамвай без кондуктора – пока только в качестве эксперимента. Теперь в некоторых вагонах, следующих по 11-му маршруту, проезд можно оплатить у водителя.



Как сообщили СМИ в пресс-службе администрации города, экспериментальный транспорт ездит только в часы низкого пассажиропотока. Распространится ли такая система оплаты на все трамвайные маршруты города, пока неизвестно.