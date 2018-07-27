Свердловские отели оштрафованы на 300 тысяч рублей за завышение цен

13:19 | 31.07.2018

slavasev.ru

Роспотребнадзор проверил 227 сайтов отелей и выявил 17 случаев завышения цен. К ответственности привлечены в том числе «Максим Отель — Урал», «Отель Скай», ГРК «Евразия», «Август отель», «Гостиничный комплекс «Славянка», «Гамаюн», «Ричмонд» и другие.



Также установлено 12 случаев отсутствия свидетельства о присвоении категории, предусмотренной системой классификации гостиниц. Такие нарушения выявлены у санатория-профилактория «Лукоморье», «Евроотеля», базы отдыха «Таватуй» и других.



Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, всего по итогам проверок вынесено 124 постановления о назначении административного наказания. Общая сумма штрафов для отелей-нарушителей составила 302,5 тысячи рублей.