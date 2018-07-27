Похолодание наступило, а горячей воды нет: завтра в Екатеринбурге снова начнутся опрессовки

21:41 | 30.07.2018

ngzt.ru

Уже завтра, 31 июля, в Екатеринбурге, Пышме и Берёзовском отключат горячую воду – стартовал второй этап опрессовок. Централизованные гидравлические испытания пройдут с 31 июля по 3 августа.



Пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании успокаивает: отключать горячую воду будут только по ночам. Так, 31 июля её не будет с 23:00 до 7:00 следующего дня. В это время пройдут гидравлические испытания распределительных и квартальных трубопроводов повышенным давлением. Второе отключение последует 2 и 3 августа с 00:00 до 6:00. Тогда специалисты будут проводить гидравлические испытания магистральных и разводящих подающих трубопроводов.



Отметим, что ещё до начала испытания температура горячей воды будет понижена до 40 градусов. Вода в квартирах горожан вернётся к нормативным показателям по завершении всех процедур.



Владельцев зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей энергетики попросили произвести надёжное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми трубопроводами. Автовладельцам рекомендовали не оставлять транспорт в охранных зонах теплотрасс.



Напомним, первый этап опрессовок в Екатеринбурге, Берёзовском и Верхней Пышме прошёл с 21 по 25 мая.