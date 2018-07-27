В Екатеринбурге в отделении полиции скончался владелец салона красоты. Его нашли с изрезанными венами

20:45 | 30.07.2018

Сегодня стало известно имя погибшего в отделении полиции Екатеринбурга на прошлой неделе. Им оказался Вячеслав Бушин — владелец салона красоты «Дольче Вита» в Нижнем Тагиле. Его задержали ещё 24 июля по подозрению в вооружённом нападении на турфирму, клиентом которой он был. В камеру Бушина посадили одного, а через несколько часов нашли труп.



Каждая камера в отделе полиции № 7 на улице Народной Воли, 81, находится под видеонаблюдением. Неясно, что случилось с ним внутри самой камеры, но в полицейском журнале указано, что в отделение его доставили с уже израненными руками и шеей. Проследить по камерам последние часы жизни погибшего не удалось: помещение за решёткой оказалось плохо освещённым.



По словам члена Общественной наблюдательной комиссии по региону Ольги Вековшининой, на месте происшествия было много крови.



«Cкорая приехала к трупу. Но это я так предполагаю. Думаю, что полицейские недоглядели», — уточняет Вековшинина.



В Следственном управлении СКР по Свердловской области от комментариев воздержались. У Вячеслава Бушина осталось двое детей.



Фото: страница Вячеслава Бушина в Facebook