«МегаФон» переходит на новые стандарты связи

13:59 | 30.07.2018

Уральские телеком-инженеры успешно завершили операцию на «сердце» сети «МегаФона». Специалисты провели масштабную модернизацию мобильного коммутатора, который отвечает за звонки абонентов на территории всей Свердловской области. Новая техника «МегаФона» в 5 раз повышает ёмкость сети, чтобы обслужить еще больший трафик клиентов даже во время пиковых нагрузок — в период массовых мероприятий, праздников или спортивных событий.



Проект по замене оборудования центра мобильной коммутации инженеры назвали SWAP (с английского — «замена, смена, перестановка»). Подготовительные работы по настройке нового коммутатора компании Huawei специалисты вели в течение полугода. Чтобы модернизация не повлияла на доступность сервисов для абонентов, работы вели по ночам. В результате сам процесс переподключения техники составил не более 15 минут.



«Телеком — одна из самых динамично развивающихся сфер. Поэтому даже вполне дееспособное оборудование не всегда готово обеспечить внедрение новых технологий и поколений сети. Мы привыкли обеспечивать абонентов самыми современными решениями, поэтому беспрерывно готовим сеть к последующему росту и обновлению. Проведенная модернизация не только позволяет повысить пропускную способность сети, но и открывает возможности для дальнейшего внедрения перспективных технологий, таких как VоLTE», — рассказал Алексей Ещёв, технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области.



В зоне действия уверенного сигнала «МегаФон» проживают более 95 % свердловчан. Для кристально четкого качества звука во время разговоров абонентов все базовые станции оператора поддерживают технологию HD-Voice.