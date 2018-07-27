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13:59 | 30.07.2018
«МегаФон» переходит на новые стандарты связи
Проект по замене оборудования центра мобильной коммутации инженеры назвали SWAP (с английского — «замена, смена, перестановка»). Подготовительные работы по настройке нового коммутатора компании Huawei специалисты вели в течение полугода. Чтобы модернизация не повлияла на доступность сервисов для абонентов, работы вели по ночам. В результате сам процесс переподключения техники составил не более 15 минут.
«Телеком — одна из самых динамично развивающихся сфер. Поэтому даже вполне дееспособное оборудование не всегда готово обеспечить внедрение новых технологий и поколений сети. Мы привыкли обеспечивать абонентов самыми современными решениями, поэтому беспрерывно готовим сеть к последующему росту и обновлению. Проведенная модернизация не только позволяет повысить пропускную способность сети, но и открывает возможности для дальнейшего внедрения перспективных технологий, таких как VоLTE», — рассказал Алексей Ещёв, технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области.
В зоне действия уверенного сигнала «МегаФон» проживают более 95 % свердловчан. Для кристально четкого качества звука во время разговоров абонентов все базовые станции оператора поддерживают технологию HD-Voice.
© «Вечерние Ведомости»
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