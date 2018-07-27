В Кировграде вынесли приговор группе наркоторговцев

10:40 | 30.07.2018

m.dp.ru

В Кировграде вынесен приговор трем наркоторговцам — супругам Игорю и Екатерине Кальдиным, а также Сергею Беляеву. Все трое признаны виновными в покушении на сбыт наркотических средств.



Установлено, что в 2016–2017 годах неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, вовлекло в состав организованной группы Кальдиных и Беляева. Они занимались хранением, фасовкой и сбытом наркотических средств.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято более пяти килограммов наркотиков.



В итоге Беляев получил 12 лет строгого режима, Игорь Кальдин — 9 лет 8 месяцев строгого режима, его супруга Екатерина — 8 лет общего режима. Приговор в законную силу не вступил.