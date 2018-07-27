Екатеринбуржцы задолжали за газ почти 100 млн рублей

10:16 | 30.07.2018

mykharkov.info

По состоянию на 1 июля общая задолженность жителей Екатеринбурга за газ и техническое обслуживание газового оборудования составляет 97,6 млн рублей.



Сотрудники АО «Екатеринбурггаз» и судебные приставы проводят совместные рейды по адресам злостных должников. Отметим, что, если задолженность превышает 3 тысячи рублей, приставы имеют право описать имущество.



- Должнику вручается повестка. Человек обязан явиться в службу судебных приставов в течение 5 дней. В этот период он имеет возможность погасить долги, - пояснил судебный пристав-исполнитель Железнодорожного района Роман Косачев.