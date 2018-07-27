В Екатеринбурге есть бары, где охрана просто смотрит, как бьют посетителей

Ранним воскресным утром в самом центре Екатеринбурга, около одного из баров, разместившихся в здании на улице Малышева, 44, случилась драка.Очевидно, после ночного изобилия употреблённых горячительных напитков молодые люди не нашли общего языка, разошлись во взглядах на жизнь, в результате чего двое мужчин избили третьего. Такое бывает. Примечательным является не это, а поведение охраны заведения. Дружно расположившись на ступеньках заведения, они с интересом наблюдали, чем закончится потасовка. А закончилась она банальным запиныванием ногами поверженного на землю соперника.«Тот, которого били, вышел из бара. Не знаю, что стало причиной драки. Я пыталась привлечь внимание охранников заведения, но они просто стояли и смотрели», — описала обстоятельства инцидента порталу E1.RU читательница.Как следует из видео, сделанного очевидцами, мужчины беседуют на повышенных тонах, после какой-то фразы избитого он оказывается на асфальте и в ход идут ноги. От предложения вызвать скорую медицинскую помощь избитый мужчина отказался.Очевидно, посетителям стоит задуматься, прежде чем зайти в это заведение. Абсолютно неважно, кто в этой ситуации прав, а кто нет, задача охранников — предотвращать такие случаи. А собственникам заведения хочется пожелать заменить охрану или остаться без посетителей.