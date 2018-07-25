Из свердловского бюджета на подготовку школ к учебному году выделили 2 млрд рублей

16:33 | 27.07.2018

В 2018 году на подготовку образовательных учреждений Свердловской области к новому учебному году из бюджета региона выделили около 2 млрд рублей.



Сейчас идет второй этап проверки готовности школ, он завершится 1 августа. Все учебные учреждения, в том числе школы, детские сады, техникумы и учреждения дополнительного образования, должны быть готовы к началу учебного года, до 15 августа.



На данный момент проверку прошли более трети школ. Самые лучшие показатели в Артинском, Верхнесалдинском и Ивдельском городских округах, а также в Новоуральске и Лесном.



По данным Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, в регионе находится 2,7 тысячи образовательных учреждений.