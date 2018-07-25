Свердловчане стали чаще предоставлять фальшивые документы для получения загранпаспорта

22:45 | 26.07.2018

Фото: В. Н. Горелых

В этом году участились случаи, когда в целях получения загранпаспорта для лечения за границей граждане предоставляют поддельные документы, сообщает управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области.



Как отметил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых, в случае выявления фальшивых документов, человеку не только сразу отказывают в выдаче паспорта, но и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Отметим, что за предоставление фальшивых документов предусматривается наказание по статье за использование заведомо подложного документа – арест на срок до шести месяцев.